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ВСУ: Россияне готовят срочников к обороне Крыма. На Донбассе оккупанты хотят дезертировать

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 08:48
ВСУ: Россияне готовят срочников к обороне Крыма. На Донбассе оккупанты хотят дезертировать - Фото
Крым (Фото: EPA)

Российские оккупанты готовят срочников к обороне Крыма, а на Донбассе растет количество желающих отказаться от участия в войне против Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что в Изюмовке около 400 срочников армии РФ, которые расквартированы на базе отдыха "Долина скифов", планируют переместить на оборонные позиции в районе Владимировки АР Крым. 

Также в рядах "добровольческого" формирования оккупантов "Невский" личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния из-за больших потерь, плохого обеспечения боеприпасами и неопределенности с восполнением потерь. 

Отмечается, что увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и уехать в Россию с фронта. 

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение о возвращении Крыма должен принимать президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Дмитро Гриниченко
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