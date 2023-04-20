ВСУ: Россияне готовят срочников к обороне Крыма. На Донбассе оккупанты хотят дезертировать

Российские оккупанты готовят срочников к обороне Крыма, а на Донбассе растет количество желающих отказаться от участия в войне против Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что в Изюмовке около 400 срочников армии РФ, которые расквартированы на базе отдыха "Долина скифов", планируют переместить на оборонные позиции в районе Владимировки АР Крым.

Также в рядах "добровольческого" формирования оккупантов "Невский" личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния из-за больших потерь, плохого обеспечения боеприпасами и неопределенности с восполнением потерь.

Отмечается, что увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и уехать в Россию с фронта.

Дмитро Гриниченко

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