ВСУ: Россияне готовят срочников к обороне Крыма. На Донбассе оккупанты хотят дезертировать
Российские оккупанты готовят срочников к обороне Крыма, а на Донбассе растет количество желающих отказаться от участия в войне против Украины. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что в Изюмовке около 400 срочников армии РФ, которые расквартированы на базе отдыха "Долина скифов", планируют переместить на оборонные позиции в районе Владимировки АР Крым.
Также в рядах "добровольческого" формирования оккупантов "Невский" личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния из-за больших потерь, плохого обеспечения боеприпасами и неопределенности с восполнением потерь.
Отмечается, что увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и уехать в Россию с фронта.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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