UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Идут тяжелые бои за Бахмут, атаки оккупантов у Марьинки отбиты – карта

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 06:48
Генштаб: Идут тяжелые бои за Бахмут, атаки оккупантов у Марьинки отбиты – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Россия продолжала штурмовать Бахмут, Силы обороны отбили атаки оккупантов у Марьинки. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины утром 26 апреля.

Как отмечается, основные усилия Россия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Украинские военные за прошедшие сутки отбили 39 атак врага на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Бахмутском направлении враг ведет наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В течение суток россияне безуспешно атаковали у Богдановки, Хромово и Клещеевки.

Генштаб: Идут тяжелые бои за Бахмут, атаки оккупантов у Марьинки отбиты – карта

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия недалеко от населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имели.

Генштаб: Идут тяжелые бои за Бахмут, атаки оккупантов у Марьинки отбиты – карта

На Марьинском направлении украинские воины отбили многочисленные атаки россиян в районе Марьинки.

Генштаб: Идут тяжелые бои за Бахмут, атаки оккупантов у Марьинки отбиты – карта

Авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. Также сбиты два вражеских разведывательных БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс, четыре района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию оккупантов.

  • Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский озвучил пять причин, почему Вооруженные Силы Украины продолжают оборонять Бахмут.
  • Недавно генерал Сырский побывал в Бахмуте и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

Читайте также: Авиация ВСУ разнесла склад и расположение РФ в Бахмуте. Россияне жалуются на JDAM – видео

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 