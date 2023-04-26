Генштаб: Идут тяжелые бои за Бахмут, атаки оккупантов у Марьинки отбиты – карта

За минувшие сутки Россия продолжала штурмовать Бахмут, Силы обороны отбили атаки оккупантов у Марьинки. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины утром 26 апреля.

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Как отмечается, основные усилия Россия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Украинские военные за прошедшие сутки отбили 39 атак врага на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Бахмутском направлении враг ведет наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В течение суток россияне безуспешно атаковали у Богдановки, Хромово и Клещеевки.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия недалеко от населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имели.

На Марьинском направлении украинские воины отбили многочисленные атаки россиян в районе Марьинки.

Авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. Также сбиты два вражеских разведывательных БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс, четыре района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию оккупантов.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский озвучил пять причин, почему Вооруженные Силы Украины продолжают оборонять Бахмут.

Недавно генерал Сырский побывал в Бахмуте и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

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Наталія Медведєва

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