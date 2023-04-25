В Бахмуте украинская тактическая авиация уничтожила склад боеприпасов и расположение россиян. В сети, в частности, в российских пропагандистских военных пабликах, предполагают, что для этого украинские силы использовали авиабомбы JDAM, но подтверждения этому нет. Видео удара опубликовал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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На видео – работа 77-й отдельной аэромобильной бригады и тактической авиации.

По словам Федорова, дроны, приобретенные благодаря донатам через United24, помогли воинам отследить и уничтожить склад боеприпасов и расположение россиян.

В сообщении к видео отсутствует информация о том, чем именно ударила украинская тактическая авиация. Однако ранее российские военные пропагандисты утверждали, что у украинской армии якобы есть определенные трудности с наведением JDAM, а, комментируя данное видео, пожаловались, что с этими авиабомбами у Украины все-таки проблем нет.

СПРАВКА. Joint Direct Attack Munition (JDAM) – это относительно недорогой комплект наведения обыкновенной бомбы производства компании Boeing. Он превращает имеющиеся неуправляемые бомбы общего назначения в "умное" оружие с точным управлением. Базовые варианты JDAM можно запускать в цель с расстояния более 28 км. Добавление крыльев позволяет увеличить дистанцию до 70-80 км.

7 марта редакция War Zone сообщала, что, по словам командующего Воздушными силами США в Европе и Африке Джеймса Хекера, ВСУ начали использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM-ER с дальностью поражения до 72 км.

20 марта появилось видео удара ВСУ по месту сбора или ночлега российских оккупантов в пригороде Бахмута. В сети предполагали, что удар был нанесен не обычной ракетой M142 HIMARS, а GLSDB или даже авиабомбой JDAM.

31 марта в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что украинские защитники используют против оккупантов авиабомбы JDAM, но "хотелось бы больше".

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Оксана Житнюк

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