В Бахмуте украинская тактическая авиация уничтожила склад боеприпасов и расположение россиян. В сети, в частности, в российских пропагандистских военных пабликах, предполагают, что для этого украинские силы использовали авиабомбы JDAM, но подтверждения этому нет. Видео удара опубликовал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
На видео – работа 77-й отдельной аэромобильной бригады и тактической авиации.
По словам Федорова, дроны, приобретенные благодаря донатам через United24, помогли воинам отследить и уничтожить склад боеприпасов и расположение россиян.
В сообщении к видео отсутствует информация о том, чем именно ударила украинская тактическая авиация. Однако ранее российские военные пропагандисты утверждали, что у украинской армии якобы есть определенные трудности с наведением JDAM, а, комментируя данное видео, пожаловались, что с этими авиабомбами у Украины все-таки проблем нет.
- 7 марта редакция War Zone сообщала, что, по словам командующего Воздушными силами США в Европе и Африке Джеймса Хекера, ВСУ начали использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM-ER с дальностью поражения до 72 км.
- 20 марта появилось видео удара ВСУ по месту сбора или ночлега российских оккупантов в пригороде Бахмута. В сети предполагали, что удар был нанесен не обычной ракетой M142 HIMARS, а GLSDB или даже авиабомбой JDAM.
- 31 марта в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что украинские защитники используют против оккупантов авиабомбы JDAM, но "хотелось бы больше".
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