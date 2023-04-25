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"Лучшие эмоции, когда цель поражена": Залужный опубликовал видео о работе аэроразведки ВСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 20:34
Аэроразведка (Фото - скриншот из видео)
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в социальных сетях видео, в котором показана работа подразделений артиллерийской аэроразведки. 

"Артиллерийская разведка круглосуточно противостоит врагу вдоль всей линии фронта. В эффективном взаимодействии с другими подразделениями ВСУ, артразведчики превращают вражескую технику в металлолом", – написал главнокомандующий.

Смотрите также: "Трудный день". Аэроразведка показала работу корректировщиков под обстрелом – боевое видео

Сергій Бережний
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