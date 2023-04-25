Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в социальных сетях видео, в котором показана работа подразделений артиллерийской аэроразведки.
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"Артиллерийская разведка круглосуточно противостоит врагу вдоль всей линии фронта. В эффективном взаимодействии с другими подразделениями ВСУ, артразведчики превращают вражескую технику в металлолом", – написал главнокомандующий.
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