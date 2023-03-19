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"Трудный день". Аэроразведка показала работу корректировщиков под обстрелом – боевое видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 13:05
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Подразделение аэроразведки Terra показало работу корректирующей группы украинской артиллерии под Бахмутом. Ролик выложен в YouTube-канале подразделения.

 На видео – передовые позиции на Бахмутском направлении.

Аэроразведка корректировала самоходную артиллерийскую установку AHS Krab 155, но ее дрон сбили российские оккупанты из стрелкового оружия.

Работу вели под обстрелом вражеской ствольной артиллерии, к которой присоединился танк. Из-за потери дрона и постоянных обстрелов из танка военным пришлось уходить с позиций под вражеским огнем.

"Одним словом был трудный день", – говорится в описании видео.

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Андрій Водяний
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