Подразделение аэроразведки Terra показало работу корректирующей группы украинской артиллерии под Бахмутом. Ролик выложен в YouTube-канале подразделения.

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На видео – передовые позиции на Бахмутском направлении.



Аэроразведка корректировала самоходную артиллерийскую установку AHS Krab 155, но ее дрон сбили российские оккупанты из стрелкового оружия.

Работу вели под обстрелом вражеской ствольной артиллерии, к которой присоединился танк. Из-за потери дрона и постоянных обстрелов из танка военным пришлось уходить с позиций под вражеским огнем.

"Одним словом был трудный день", – говорится в описании видео.

18 марта СБУ показала видео с уничтожением 10 российских танков за одну ночь бойцами спецподразделения "Альфа".

17 марта появилось видео, как украинские и белорусские воины уничтожили длительную оборонную точку РФ.

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Андрій Водяний

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