Подразделение аэроразведки Terra показало работу корректирующей группы украинской артиллерии под Бахмутом. Ролик выложен в YouTube-канале подразделения.
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На видео – передовые позиции на Бахмутском направлении.
Аэроразведка корректировала самоходную артиллерийскую установку AHS Krab 155, но ее дрон сбили российские оккупанты из стрелкового оружия.
Работу вели под обстрелом вражеской ствольной артиллерии, к которой присоединился танк. Из-за потери дрона и постоянных обстрелов из танка военным пришлось уходить с позиций под вражеским огнем.
"Одним словом был трудный день", – говорится в описании видео.
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