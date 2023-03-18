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"Белые волки" спецподразделения СБУ уничтожили 10 танков армии России за одну ночь – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 11:25
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Бойцы спецподразделения Альфа Службы безопасности за одну ночь уничтожили 10 российских танков. Об этом сообщила СБУ и опубликовала соответствующее видео.

По информации СБУ, бойцы Центра спецопераций "А" отработали по вражеской технике в Донецком направлении.

Как отмечается, спецназовцы СБУ "Белые Волки" за одну ночь уничтожили 10 российских танков и один бронетранспортер.

  • 17 марта появилось видео, как украинские и беларуские воины уничтожили долговременную оборонительную точку РФ.

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Наталія Медведєва
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