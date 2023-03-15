Бойцы отряда специального назначения "Омега" уничтожили блиндаж российских оккупантов с помощью мультироторного FPV-дрона. Видео с Донецкого направления опубликовано в YouTube-канале Нацгвардии.
В кадре показан боец в FPV-визоре, который из относительно безопасного укрытия управляет дроном-камикадзе через выносные антенны.
На видео с летающего "фугаса" видно, как он попадает точно в пролет входа блиндажа.
В ролике с другого дрона, который снял процесс "снайперского" залета дрона-камикадзе в укрытие противника, не показано, были ли внутри оккупанты.
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На видео ниже бойцы подразделения ТрО "Стугна" с помощью дрона-камикадзе Falcon Avenger уничтожили российский комплекс визуального наблюдения "Муром-М", который враг установил на дамбе пока еще оккупированной Каховской ГЭС.
"Муром-М" позволяет россиянам вести круглосуточное дальнее наблюдение: камера распознает человека на расстоянии 10 км, а тепловизор дает возможность увидеть его с 4 км, автомобиль – с 8 км.
Оккупанты размещают такие комплексы вдоль всей линии фронта.
Подобные комплексы недавно взорвали в российском приграничье из ПТРК диверсанты "Кракена".
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