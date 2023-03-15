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Дрон-камикадзе влетел точно в блиндаж оккупантов, на Каховской ГЭС взорвали Муром-М: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 14:02
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Бойцы отряда специального назначения "Омега" уничтожили блиндаж российских оккупантов с помощью мультироторного FPV-дрона. Видео с Донецкого направления опубликовано в YouTube-канале Нацгвардии.

В кадре показан боец в FPV-визоре, который из относительно безопасного укрытия управляет дроном-камикадзе через выносные антенны.

На видео с летающего "фугаса" видно, как он попадает точно в пролет входа блиндажа.

В ролике с другого дрона, который снял процесс "снайперского" залета дрона-камикадзе в укрытие противника, не показано, были ли внутри оккупанты.

Смотрите видео: Тяжелый окопный бой военных 92 бригады против вагнеровцев: оккупанты бежали

На видео ниже бойцы подразделения ТрО "Стугна" с помощью дрона-камикадзе Falcon Avenger уничтожили российский комплекс визуального наблюдения "Муром-М", который враг установил на дамбе пока еще оккупированной Каховской ГЭС.

"Муром-М" позволяет россиянам вести круглосуточное дальнее наблюдение: камера распознает человека на расстоянии 10 км, а тепловизор дает возможность увидеть его с 4 км, автомобиль – с 8 км.

Оккупанты размещают такие комплексы вдоль всей линии фронта.

Подобные комплексы недавно взорвали в российском приграничье из ПТРК диверсанты "Кракена".

Євген Пилипенко
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