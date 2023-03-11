Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны KRAKEN прицельно ударило по двум башням россиян в Брянской и Курской областях. Видео опубликовано на страницах KRAKEN в соцсетях.

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Силы противотанковой группы спецподразделения KRAKEN уничтожили две автономные башни наблюдения Муром в Брянской и Курской областях.

С помощью этих башен оккупанты в режиме 24/7 могут наблюдать в глубину территории Украины на расстоянии до 15 км, а также корректировать вражескую артиллерию, сопровождать российские диверсионно-разведывательные группы и блокировать деятельность Сил обороны.

Первая цель была в селе Крупец, вторая – в Троебортном.

Бойцы KRAKEN били по целям противотанковыми управляемыми ракетами с расстояния около 3 км.

Это уже не первое видео KRAKEN подобной атаки на территорию РФ – 5 марта появилось видео ударов дронов-камикадзе по автономной башне наблюдения "Гренадер" в Брянской области РФ.

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Оксана Житнюк

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