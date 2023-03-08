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ГУР: Буданов участвовал в штурме Русской Лозовой и других операциях. Детали – после победы

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 20:55
ГУР: Буданов участвовал в штурме Русской Лозовой и других операциях. Детали – после победы - Фото
Кирилл Буданов (фото – KRAKEN)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов принимал участие в штурме села Русская Лозовая Харьковской области, а также в других операциях украинских сил, о которых пока еще нельзя рассказывать. Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Украинская правда" сняла видео об истории спецподразделения ГУР KRAKEN. Командиры и бойцы рассказали об операции по деоккупации Харьковской области и сообщили, что в штурме Русской Лозовой участвовал Буданов, и сейчас об этом уже можно говорить.

Сегодня Telegram-канал спецподразделения опубликовал фото бойцов KRAKEN с Будановым перед штурмом Русской Лозовой 29 апреля 2022 года.

ГУР: Буданов участвовал в штурме Русской Лозовой и других операциях. Детали – после победы

Юсов рассказал, что Буданов участвовал в операции прежде всего как командир.

"Это действительно важно – чтобы, отдавая тяжелые приказы, демонстрировать собственным примером, что эти приказы реальны к выполнению", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что жизненный и профессиональный путь Буданова "позволяют" показывать такие примеры – в частности, представитель ГУР напомнил о службе начальника разведки в войсках спецназа и участии в "крымском рейде" в 2016-м.

"Поэтому – да, была Русская Лозовая. Очень важная операция. Были и другие моменты, о которых точно будет известно и публично объявлено уже после победы. Личный пример в таких делах чрезвычайно важен", – сказал Юсов.

Он отметил, что и многие другие украинские командиры, а также верховный главнокомандующий Владимир Зеленский были на разных участках фронта в разные периоды войны.

"Это практика, которая нас качественно отличает от так называемой РФ, где эти престарелые пенсионеры могут только отдавать приказы из бункера или имитировать пребывание где-то", – добавил Юсов.

  • 29 апреля 2022 года украинские силы освободили село Русская Лозовая Харьковской области.
  • В конце декабря Буданов также побывал на передовых позициях украинских сил в Бахмуте: смотрите фото.

Смотрите также: Двойной удар: KRAKEN показал уничтожение дронами башни наблюдения в Брянской области

Оксана Житнюк
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