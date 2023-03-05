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Двойной удар: KRAKEN показал уничтожение дронами вышки наблюдения в Брянской области видео

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 21:22
Фото - скриншот из видео
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинские военные уничтожили российский "Терминатор": точное огневое поражение – видео
Украинские военные уничтожили российский "Терминатор": точное огневое поражение – видео

Разведка спецподразделения KRAKEN показала, как уничтожила с помощью дронов-камикадзе автономную вышку наблюдения "Гренадер" в Брянской области РФ.

На видео два удара по "Гренадеру", размещенному на территории России, показаны камерами самих дронов-камикадзе и дрона-наблюдателя, который контролировал результат атаки со стороны.

Смотрите также: Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах

Сергій Бережний
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Krakenдрон-камикадзе
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