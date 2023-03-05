Разведка спецподразделения KRAKEN показала, как уничтожила с помощью дронов-камикадзе автономную вышку наблюдения "Гренадер" в Брянской области РФ.

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На видео два удара по "Гренадеру", размещенному на территории России, показаны камерами самих дронов-камикадзе и дрона-наблюдателя, который контролировал результат атаки со стороны.

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Сергій Бережний

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