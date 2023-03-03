Появилось видео с дрона, который якобы атаковал 26 февраля российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на аэродроме Мачулищи в южном пригороде Минска. Ролик впервые появился на канале НІП "Тиск".
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На видео, которое длится немногим более двух минут, видно, как дрон с камерой, направленной в сторону цели, взлетает с заснеженной поверхности за несколько десятков метров от периметра аэродрома и по прямой летит к А-50.
От взлета до прибытия на место стоянки борта прошло 1,5 минуты.
Возле самолета коптер делает несколько маневров, выбирая место для посадки/атаки, после чего садится на кожух, под которым расположена аппаратура спутниковой связи.
Трансляция на этом обрывается. Обычно это означает, что дрон-камикадзе взрывается, однако этот момент на видео не показан. Возможно, позднее появится видео с другого коптера.
- 26 февраля 2023 года организация BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. По данным Беларускі Гаюн, целью был самолет А-50 ВКС РФ.
- В BYPOL заявили, что беларуские партизаны причастны к диверсии. После проведения операции они якобы покинули Беларусь.
- В Кремле отказались комментировать инцидент. Минск молчит.
- В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 "хорошей новостью", но считают, что это не повлияет на атаки РФ.
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