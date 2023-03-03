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Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах видео

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 12:24
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Появилось видео с дрона, который якобы атаковал 26 февраля российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на аэродроме Мачулищи в южном пригороде Минска. Ролик впервые появился на канале НІП "Тиск".

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На видео, которое длится немногим более двух минут, видно, как дрон с камерой, направленной в сторону цели, взлетает с заснеженной поверхности за несколько десятков метров от периметра аэродрома и по прямой летит к А-50.

От взлета до прибытия на место стоянки борта прошло 1,5 минуты.

СПРАВКА. По данным BYPOL, самолет был атакован двумя гражданскими дронами DJI, переоборудованными кустарным способом в дроны-камикадзе: каждый нес заряд 200 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте с 200 металлическими шариками на каждом коптере.

Возле самолета коптер делает несколько маневров, выбирая место для посадки/атаки, после чего садится на кожух, под которым расположена аппаратура спутниковой связи.

Трансляция на этом обрывается. Обычно это означает, что дрон-камикадзе взрывается, однако этот момент на видео не показан. Возможно, позднее появится видео с другого коптера.

  • 26 февраля 2023 года организация BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. По данным Беларускі Гаюн, целью был самолет А-50 ВКС РФ.
  • В BYPOL заявили, что беларуские партизаны причастны к диверсии. После проведения операции они якобы покинули Беларусь.
  • В Кремле отказались комментировать инцидент. Минск молчит.
  • В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 "хорошей новостью", но считают, что это не повлияет на атаки РФ.

Читайте также: BYPOL рассказал, чем атаковали российский самолет в Мачулищах и каков возможный ущерб

Євген Пилипенко
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война беларусь мачулищи а-50 ДРЛО
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