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Беларуские Telegram-каналы пишут о взрывах на аэродроме Мачулищи: якобы поврежден самолет

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 16:33
Беларуские Telegram-каналы пишут о взрывах на аэродроме Мачулищи: якобы поврежден самолет - Фото
Аэродром "Мачулищи" (фото - BYPOL)

Общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL со ссылкой на план "Перамога" сообщает о взрывах на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском.

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Согласно сообщению, в результате взрывов был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

В районе аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили, пишет BYPOL.

Беларуский общественный активист, основатель проектов "МотолькоПомоги" и "Беларускі Гаюн" сообщает, что начиная с 11:00 в окрестностях аэродрома "Мачулищи" наблюдается активность ГАИ и ВВ. По его информации, правоохранители останавливают машины и проверяют багажники и документы водителей.

"Местные жители также сообщают, что утром было слышно несколько звуков, похожих на взрывы — информация про хлопки/взрывы на данный момент не подтверждена", – пишет Мотолько.

"Беларускі Гаюн" также сообщил, что в окрестностях аэродрома "Мачулищи" утром были слышны звуки взрывов. "Сегодня начиная с 11 утра начала поступать информация, что в окрестностях аэродрома "Мачулищи" наблюдается активность ГАИ и ВВ", – пишет канал.

Государственные беларуские СМИ о взрывах ничего не сообщают.

Подписчики канала "Беларусь за МКАДом" сообщили, что "в Мачулищах был ночью сильный взрыв и утром 2 менее сильных. В сторону аэродрома поехал Следственный комитет, стоят военные, автоматчики и скорая".

  • 19 января примерно в 11:00 утра по киевскому времени в Минской области слышали сильный взрыв, от которого затряслись окна в домах, некоторые писали – "аж мост задрожал". Часть людей в соцсетях предположила, что это звук преодоления самолетом на учениях звукового барьера, но в разведсообществе Беларускі Гаюн считают, что это был помпаж двигателя МиГ-31К в полете.

Вадим Ребрина
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