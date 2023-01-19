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В Беларуси слышали мощный взрыв. У носителя "Кинжалов" загорелся двигатель, пишет Гаюн

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 12:54
В Беларуси слышали мощный взрыв. У носителя
МиГ-31К ВКС РФ (фото - МО РФ)

19 января примерно в 11:00 утра по киевскому времени в Минской области слышали сильный взрыв, от которого затряслись окна в домах, некоторые писали – "аж мост задрожал". Часть людей в соцсетях предположила, что это звук преодоления самолетом на учениях звукового барьера, но в разведсообществе Беларускі Гаюн считают, что это был помпаж двигателя МиГ-31К в полете.

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По данным информаторов, в районе Молодечно у истребителя ВКС РФ с регистрационным номером RF-95194 "произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва".

"На деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания. В результате, МиГ-31К был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром "Мачулищи", – отметили там.

СПРАВКА. Помпаж является нештатным, срывным режимом работы турбореактивного двигателя, характеризуется нарушением газодинамической устойчивости его работы и сопровождается микровзрывами в газовоздушном тракте двигателя из-за противотока газов, дымлением выхлопа двигателя, резким падением тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель.

Расследователи утверждают, что двигатель загорелся у того же МиГ-31К, который якобы горел еще 25 декабря 2022 года при попытке взлета с того же аэродрома.








Читайте также: МИД опроверг сообщение, что Беларусь избежала части санкций, "потому что Украина просила"

Євген Пилипенко
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Кинжал война взрыв беларусь учения возгорание миг-31
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