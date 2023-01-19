В Беларуси слышали мощный взрыв. У носителя "Кинжалов" загорелся двигатель, пишет Гаюн
19 января примерно в 11:00 утра по киевскому времени в Минской области слышали сильный взрыв, от которого затряслись окна в домах, некоторые писали – "аж мост задрожал". Часть людей в соцсетях предположила, что это звук преодоления самолетом на учениях звукового барьера, но в разведсообществе Беларускі Гаюн считают, что это был помпаж двигателя МиГ-31К в полете.
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По данным информаторов, в районе Молодечно у истребителя ВКС РФ с регистрационным номером RF-95194 "произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва".
"На деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания. В результате, МиГ-31К был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром "Мачулищи", – отметили там.
Расследователи утверждают, что двигатель загорелся у того же МиГ-31К, который якобы горел еще 25 декабря 2022 года при попытке взлета с того же аэродрома.
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