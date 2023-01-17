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Появились спутниковые фото полигона в Витебской области: танки россиян, БМП, палатки

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 13:13
Появились спутниковые фото полигона в Витебской области: танки россиян, БМП, палатки - Фото
Беларусы угощают военных преступников из ВКС РФ (фото - МО РБ)

На спутниковых снимках от компании Planet Labs, которые опубликовало Радыё Свабода, видно скопление военной техники (не менее 150 единиц) полигона "Лепельский" на северо-восток от Минска. Это один из пунктов дислокации российских солдат в Беларуси.

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С октября 2022 года там размещается одна из групп солдат ВС РФ, возможно, мобилизованных, отмечают в сетевом разведсообществе Беларускі Гаюн. Например, в декабре туда перебросили из России 13 танков Т-72Б3.

На снимках ниже идентифицировали грузовики КамАЗ и Урал, БМП, Т-72Б3 и два полевых лагеря примерно на 50 палаток.

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На полигоне идут непрекращающиеся учения, которые продлены до 22 января.

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Неподалеку от этого полигона 19 ОМБр ВС Беларуси находится ж/д станция Заслоново. На ней на фото 6 января видно два эшелона с военной техникой: на шесть вагонов (вероятно, пассажирских) и 31 платформу с техникой, и четыре вагона и 11 платформ.

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"Рядом с самим полигоном также находятся гаражи, около которых стоит еще 7-10 единиц техники, вероятно, БМП. Можно предположить, что и в самих гаражах также находится техника ВС РФ", – полагают в Гаюне.

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Читайте также: "Нам известны все цели". В Беларуси – учения боевой авиации, ВСУ держат все на контроле

Євген Пилипенко
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