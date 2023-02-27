"Точно не полетит". Глава ByPol рассказал подробности атаки на самолет А-50 в Мачулищах

В результате взрывов, которые произошли 26 февраля на беларуском аэродроме в Мачулищах, был поврежден российский военный самолет А-50 – повреждения вывели его из строя. Об этом заявил глава общественной организации бывших беларуских силовиков ByPol ​​Александр Азаров в интервью Радые Свабода.

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По данным ByPol​​, взрывы повредили переднюю и центральную части самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ и он точно никуда не полетит.

Азаров рассказал, что после усиления репрессий и задержания некоторых партизан, ByPol ​​прекратил "железнодорожную войну", но начал работать на других направлениях.

По словам главы ByPol, самолет, который атаковали в Мачулище, вел разведку украинской территории и для МиГ-31 наводил "Кинжалы" на обстреливаемые ими объекты.

Он отказался уточнять количество дронов, которые атаковали А-50. По данным пабликов, их было шесть, часть сбили силы ПВО.

Азаров рассказал, что самым важным и сложным была подготовка эвакуации людей, которые в этом участвовали.

"Лукашисты говорят, что нас контролируют спецслужбы иностранных государств, это неправда. Беларуские партизаны действуют самостоятельно. Пусть лукашисты ждут продолжения", – заявил глава ByPol.

26 февраля общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Согласно сообщению, в результате взрывов был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ.

Глава BYPOL Александр Азаров сообщил изданию NashaNiva, что беларуские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах. Они якобы атаковали самолет с помощью двух дронов. После проведения операции партизаны, по словам Азарова, покинули Беларусь.

У Путина отказались комментировать взрывы в Мачулищах, Минск молчит.

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Наталія Медведєва

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