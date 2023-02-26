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Целью атаки на беларуский аэродром "Мачулищи" был самолет А-50 ВКС РФ – Беларускі Гаюн

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 19:06
Целью атаки на беларуский аэродром
Фото: t.me/Hajun_BY

По предварительным данным OSINT-группы "Беларускі Гаюн", целью утренней/ночной атаки на аэродром "Мачулищи" под Минском был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ, который мог получить некоторые повреждения.

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Среди прочего, речь может идти о повреждении борта путем сброса с высоты неустановленного предмета, говорится в сообщении.

Также расследователи сообщили, что сегодня в 17:33 (киевское время) на аэродром "Мачулищи" из РФ прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RF-86843.

"Данный борт ранее уже был замечен в Беларуси в феврале 2022 года, когда прилетал на аэродромы в Барановичи и Мачулищи", – сказано в сообщении.

  • Сегодня общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском. Согласно сообщению, в результате взрывов был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Читайте также: В Беларуси слышали мощный взрыв. У носителя "Кинжалов" загорелся двигатель, пишет Гаюн

Вадим Ребрина
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беларусь мачулищи а-50
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