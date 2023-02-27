Воздушные силы об ударе по А-50 под Минском: Хорошие новости, но на атаки РФ не повлияет

Информация о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском и повреждении российского самолета А-50 является "хорошей новостью", однако это не повлияет на возможности россиян атаковать в дальнейшем Украину ракетами и дронами-камикадзе. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат подчеркнул, что возможности оккупантов атаковать Украину ракетами и "шахедами", к сожалению, не изменятся после повреждения самолета на аэродроме в Беларуси, потому что этих самолетов у них около девяти, а модернизированных – половина от этого количества.

"Но, безусловно, для Украины это хорошая новость, что здесь говорить. Этот самолет постоянно в воздухе, проводит радиолокационную разведку, сканирует территорию, когда работают наши средства ПВО, обнаруживает их местонахождение, отслеживает взлет, посадку и направления движения нашей авиации", – отметил Игнат.

На фоне того, что в Кремле и Беларуси не подтвердили информацию о повреждении самолета, и Украина также не взяла на себя ответственность за этот удар, Игната спросили, стоит ли вообще доверять подобным сообщениям.

"Я доверяю. У меня есть свои источники информации, но я не могу вам их сказать", – прокомментировал спикер Воздушных сил.

26 февраля в BYPOL сообщили о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском и повреждении российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ. В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна.

Глава BYPOL заявил, что беларуские партизаны причастны к диверсии – они якобы атаковали самолет с помощью двух дронов, а потом покинули Беларусь.

Спикер Кремля Песков отказался комментировать информацию и заявил, что в Беларуси ее якобы опровергли.

Оксана Житнюк

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