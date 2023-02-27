Удар по российскому самолету в Мачулищах. Песков отказался комментировать, Минск молчит
27.02.2023, 12:47
Дмитрий Песков (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об ударе по российскому самолету дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ на аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.
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"Нет, нам нечего здесь сказать. Это все-таки информация, которая была опубликована, в ней шла речь о Беларуси, и Беларусь опровергла", — сказал Песков.
На самом деле Беларусь официально вообще не комментировала информацию об инциденте.
- Вчера, 26 февраля, общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Согласно сообщению, в результате взрывов был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.
- По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ. В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна, сообщил канал.
- Глава BYPOL Александр Азаров сообщил изданию NashaNiva, что беларуские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах. Они якобы атаковали самолет с помощью двух дронов. После проведения операции партизаны, по словам Азарова, покинули Беларусь.
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