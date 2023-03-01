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BYPOL рассказал, чем атаковали российский самолет в Мачулищах и каков возможный ущерб

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 20:30
BYPOL рассказал, чем атаковали российский самолет в Мачулищах и каков возможный ущерб - Фото
Фото: BYPOL

Общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL сообщила, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ на военном аэродроме "Мачулищи" был атакован двумя дронами производства компании DJI, переоборудованными кустарным способом в дроны-камикадзе.

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Каждый дрон нес заряд 200 грамм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использованы металлические шары примерным количеством 200 штук на каждый, говорится в сообщении.

Со ссылкой на опубликованные спутниковые снимки в BYPOL предположили, что был поврежден ключевой элемент — трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор, также повреждение нанесено в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии, в передней части, вблизи носового отсека.

Беларуские активисты отмечают, что поражение локатора означает, что антенну придется менять целиком с полной ее разборкой и демонтажем, а это "дорогостоящий штучный продукт, изготавливаемый на основе предварительного заказа".

Поражающие элементы (стальные шарики) в ходе взрыва должны были проникнуть на достаточно большую глубину в относительно тонкую оболочку корпуса самолета, повредить проводку и СВЧ оборудование — РЛС и станцию спутниковой связи, говорят в BYPOL.

Также там предположили, что если возгорание в самолете тушили, то высока вероятность попадания средств пожаротушения в разрушенные места, а это приводит к окислению внутренней части СВЧ волноводов, покрытых серебром.

Беларуские активисты пишут, что восстановление описанных выше вероятных повреждений требует наличия не одной ремонтной бригады а коллективов специалистов, работающих в своих узких направлениях. При этом требуется наличие ремонтных и испытательных стендов.

  • 26 февраля общественная организация бывших беларуских силовиков BYPOL сообщила о взрывах на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском. Согласно сообщению, в результате взрывов был поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.
  • По данным Беларускі Гаюн, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ.
  • Глава BYPOL Александр Азаров сообщил, что беларуские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах. Они якобы атаковали самолет с помощью дронов. После проведения операции партизаны, по словам Азарова, покинули Беларусь.
  • У Путина отказались комментировать взрывы в Мачулищах, Минск молчит.
  • В Воздушных силах ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 хорошей новостью, но считают, что это не повлияет на атаки РФ.
Вадим Ребрина
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беларусь дрон беспилотник bypol мачулищи а-50
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