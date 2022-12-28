Буданов побывал в Бахмуте – фото

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов побывал на передовых позициях Сил обороны Украины в Бахмуте. Об этом ГУР сообщило в Telegram.

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Генерал-майор посетил "ноль" 27-28 декабря.

"Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО, определил задачи и наградил воинов, особо отличившихся во время уничтожения оккупантов", – говорится в лаконичном сообщении ведомства.

20 декабря в самую горячую точку войны приехал президент Зеленский – и также наградил бойцов.

На 24 декабря у Буданова нет разведданных о неминуемом вторжении из Беларуси.

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Євген Пилипенко

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