Буданов побывал в Бахмуте – фото
28.12.2022, 11:21
Фото: ГУР МО
дополнено
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов побывал на передовых позициях Сил обороны Украины в Бахмуте. Об этом ГУР сообщило в Telegram.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Генерал-майор посетил "ноль" 27-28 декабря.
"Буданов заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО, определил задачи и наградил воинов, особо отличившихся во время уничтожения оккупантов", – говорится в лаконичном сообщении ведомства.
- 20 декабря в самую горячую точку войны приехал президент Зеленский – и также наградил бойцов.
- На 24 декабря у Буданова нет разведданных о неминуемом вторжении из Беларуси.
Читайте интервью: Буданов: Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии