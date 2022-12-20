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20.12.2022, 14:31

Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фото
Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фото
Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фотоЗеленский встретился с бойцами ВСУ в Бахмуте – фото

Сегодня, 20 декабря, президент Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области – самую горячую точку войны, город на линии фронта, где в последние недели идут наиболее ожесточенные бои с российскими оккупантами.

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В Бахмуте Зеленский встретился с военнослужащими Сил обороны, пообщался с бойцами и наградил их.

Пресс-служба Офиса президента предоставила фото с события.

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Теги: Владимир Зеленский, бахмут
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