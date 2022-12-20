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Самая горячая точка войны. Зеленский приехал в Бахмут и наградил бойцов – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 13:25
Самая горячая точка войны. Зеленский приехал в Бахмут и наградил бойцов – видео - Фото
Владимир Зеленский в Бахмуте (Скриншот видео)

Сегодня, 20 декабря, президент Владимир Зеленский приехал в Бахмут Донецкой области – самую горячую точку войны, город на линии фронта, где идут наиболее ожесточенные в последние недели бои с российскими оккупантами, в первую очередь с подразделениями кремлевской ЧВК Вагнера. Первое видео опубликовал телеканал Freedom.

В Бахмуте Зеленский встретился с военнослужащими Сил обороны, пообщался с бойцами, наградил их.

"Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи – чтобы у них было все нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное — чтобы свет был внутри", – цитирует Freedom Зеленского.

Смотрите видео: Силы обороны выводят из строя группы наемников ЧВК Вагнер под Бахмутом

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война бахмут
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