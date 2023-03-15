Десантники 79-й бригады, которые удерживают оборонные рубежи недалеко от Донецка, где штурмы их позиций происходят ежедневно, показали подбитый танк российских оккупантов. Где именно произошел боевой эпизод, в Марьинке или где-то рядом, командование Десантно-штурмовых войск не уточняет.

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По словам десантников, в тот раз противник бросил на штурм позиций вместе с пехотой танк. На видео видны уже последствия боевой работы бойцов, поразивших "броню" из противотанкового ракетного комплекса.

"Артиллерия десантников завершила работу, заставив вражескую пехоту отойти", – говорится в описании к ролику выше.

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Боец 93-й бригады с онлайн-прозвищем "твій друг Стус" показал в Twitter итог поражения танка "вагнеровцев" в Бахмуте. По его словам, на левом берегу речки Бахмутка россияне активно накапливают технику и живую силу: танки, БМП, БМД и "Грады".

"Сегодня наша группа уничтожила Т-72Б3, работавший по городу. Можете поздравить @SKoshei и с подбитым танком, и с днем добровольца сразу. Танчику кранты", – подписал он ролик.

Боевая группа К2 из состава 54 бригады выложила атмосферное видео, как украинский танк в тумане подъезжает к лесополосе, в которой находятся окопы захватчиков, отрабатывает по ней "впритык", и невредимый отходит. Дело было недалеко от временно оккупированного Лисичанска.

Как выразился 14 марта 2023 года министр обороны Резников, "россияне уже сидят в обороне".

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Євген Пилипенко

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