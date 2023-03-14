Под Лисичанском танк ВСУ подобрался к позициям РФ и сорвал их планы на наступление: видео

Недалеко от временно оккупированного Лисичанска Луганской области украинские бойцы подъехали почти вплотную на танке к позициям россиян и расстреляли захватчиков. Соответствующее видео опубликовала боевая группа К-2 54-й отдельной механизированной бригады.

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Бойцы утверждают, что под Лисичанском россияне накапливали наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку.

"Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72. А когда увидела и услышала, то уже не могла ничего сделать, кроме как умереть", – говорится в сообщении.

В 54-й бригаде не уточняют, когда было снято видео.

В сегодняшней вечерней сводке Генштаб сообщал, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Уже долгое время на Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются прорвать оборону украинских войск – успеха не имеют.

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Оксана Житнюк

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