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Аэроразведка пограничников уничтожила БМП россиян на Купянском направлении – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 13:44
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Аэроразведка Государственной пограничной службы на Купянском направлении уничтожила боевую машину пехоты оккупантов. Об этом сообщает в Facebook ГПСУ.

"Купянское направление. Аэроразведка ГНСУ "сбросом" уничтожила вражескую БМП с расчетом", – говорится в сообщении.

Пограничники опубликовали соответствующее видео.

  • 14 марта Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении россияне продолжают безуспешные попытки прорвать оборону украинских войск.

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Наталія Медведєва
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