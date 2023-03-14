Аэроразведка Государственной пограничной службы на Купянском направлении уничтожила боевую машину пехоты оккупантов. Об этом сообщает в Facebook ГПСУ.
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"Купянское направление. Аэроразведка ГНСУ "сбросом" уничтожила вражескую БМП с расчетом", – говорится в сообщении.
Пограничники опубликовали соответствующее видео.
- 14 марта Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении россияне продолжают безуспешные попытки прорвать оборону украинских войск.
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