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Генштаб: Россияне пытаются захватить Бахмут, атакуют у Авдеевки и Марьинки – карта

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 06:47
Генштаб: Россияне пытаются захватить Бахмут, атакуют у Авдеевки и Марьинки – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут, атакуют у Авдеевки и Марьинки. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по итогам 13 марта.

Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.

В течение суток авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и четыре средства радиоэлектронной борьбы россиян.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Бойцы Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.

Генштаб: Россияне пытаются захватить Бахмут, атакуют у Авдеевки и Марьинки – карта

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты проводили безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.

Генштаб: Россияне пытаются захватить Бахмут, атакуют у Авдеевки и Марьинки – карта

Генштаб: Россияне пытаются захватить Бахмут, атакуют у Авдеевки и Марьинки – карта

На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются прорвать оборону украинских войск, безуспешно.

Генштаб: Россияне пытаются захватить Бахмут, атакуют у Авдеевки и Марьинки – карта

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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Наталія Медведєва
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