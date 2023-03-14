Генштаб: Россияне пытаются захватить Бахмут, атакуют у Авдеевки и Марьинки – карта
Российские оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут, атакуют у Авдеевки и Марьинки. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по итогам 13 марта.
Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.
В течение суток авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и четыре средства радиоэлектронной борьбы россиян.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Бойцы Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Бахмут, Григоровка и Ивановское.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты проводили безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар.
На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются прорвать оборону украинских войск, безуспешно.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- 6 марта на очередном заседании Ставки генералы Валерий Залужный и Александр Сырский высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление позиций.
- По словам Сырского, удержание Бахмута дает Украине время на подготовку резервов.
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