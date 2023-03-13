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"На востоке очень жестко". Зеленский заявил об успешных действиях возле Бахмута видео

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 21:52
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке Украины сейчас очень жесткая, но возле Бахмута украинским военным удались успешные действия.

"Сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке, очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага, и мы уничтожим", – сказал Зеленский.

Он также перечислил самые горячие точки на фронте: Белогоровка, Марьинка, Бахмут, Авдеевка, Угледар, Каменка.

По словам президента, там сейчас решается, каким будет будущее Украины.

"Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою. Спасибо всем, кто защищает позиции и сражается за Украину и своих собратьев. Спасибо всем, кто никогда не подводит того, кто рядом на позиции. Сегодня особо отмечу бойцов 92-й отдельной механизированной бригады – за успешные действия в районе Бахмута", – сказал Зеленский.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленскийбахмутвойна
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