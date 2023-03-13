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Командование "сбежало", Бахмут "потерян". РФ запускает фейки через рекламу в Facebook

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 16:59
Командование
ЗСУ під Бахмутом (Фото - ЕРА)

Россияне запустили мощную антиукраинскую кампанию в Facebook, распространяя фейки о боях за Бахмут и якобы уменьшении военной помощи от Запада. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте рассказал, как распознать фейки россиян в соцсети.

Аналитики подчеркнули, что с 11 марта в Facebook с анонимных каналов враг распространяет рекламу с намерением разуверить украинцев в победе.

Главные месседжи пропагандистов:

→ битва за Бахмут уже якобы проиграна Украиной;

→ на Западе якобы бы не верят в Украину;

→ командование Сил обороны "сбежало", а "парни отбиваются в одиночку";

→ США якобы уменьшают поставки оружия, потому что "поймали" украинские власти на краже поставок.

Командование "сбежало", Бахмут "потерян". РФ запускает фейки через рекламу в Facebook

В Центре стратегических коммуникаций отметили, что таким образом оккупанты хотят подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранной битвой за Бахмут и тем, что союзники бросят украинцев с врагом на произвол судьбы.

Командование "сбежало", Бахмут "потерян". РФ запускает фейки через рекламу в Facebook

"Фейки распространяют через новые страницы, без описания и наполнения, обычно имеют нейтральные названия. Это позволяет избегать дополнительного внимания со стороны Meta при прохождении модерации, ведь первым этапом идет проверка автоматизированными системами", – подчеркнули аналитики.

Кроме того, учетные записи, с которых создаются такие кампании, используют IP-адреса других государств – в частности, обнаружена "мексиканская" страница.

"Провальную попытку влияния на украинцев выдает неудачный перевод текста с русского на украинский и кремлевские термины типа "западники", "пораженческие настроения", – говорится в сообщении.

Украинцев призывают жаловаться на подобные страницы в Facebook.

Командование "сбежало", Бахмут "потерян". РФ запускает фейки через рекламу в Facebook

  • Россияне регулярно распространяют в информпространстве фейки о российско-украинской войне. В частности, постоянно "уничтожают" или "захватывают" западную технику на фронте.
  • Также россияне уже много месяцев подряд раскручивают тему якобы существующего конфликта в военно-политическом руководстве Украины. Представители властей, Минобороны и Генштаба неоднократно опровергали этот фейк.

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Оксана Житнюк
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