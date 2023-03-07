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Данилов о "конфликте" Зеленский–Залужный из-за Бахмута: Россия шатает, очень хочет Минск-3

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 11:11
Данилов о
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Сообщения "анонимов" в различных СМИ о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным из-за ситуации в Бахмуте – типичные российские попытки расшатать единство украинцев, которые враг применяет из-за своих проблем на поле боя. Об этом в эфире телемарафона сказал вечером 6 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ведущая ICTV сослалась на статью в немецком издании Bild, где "анонимные собеседники" рассказали о "конфликте Зеленского и Залужного из-за Бахмута": первый будто бы требует удерживать город, а второй – за отвод войск.

"Я хочу сказать, что некоторым очень хочется, чтобы у нас здесь был раздор. Хочу указать, что одним из вопросов, которые РФ всегда ставила, является внутренняя дестабилизация", – ответил Данилов.

Он подчеркнул, что эту тему Россия не снимает с повестки дня и пытается всячески раскачивать ситуацию в Украине, вбрасывая фейки на чувствительные актуальные вопросы и педалируя их.

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"РФ не может нас победить военным путем. Вопрос внутренней дестабилизации для них очень-очень важен. Сегодня на России рассматривается вопрос так называемого Минска-3, они делают для этого все возможное и невозможное, втягивают сюда некоторых деятелей, которые во времена Януковича возглавляли институты стратегических исследований", – объяснил секретарь СНБО.

На фоне тяжелейших боев за Бахмут российская пропаганда старается максимально понизить дух украинцев различными вбросами, фейками и преувеличениями. Тема "конфликта Зеленский–Залужный" – одна из тех, которые активно использует враг.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский война фейк пропаганда бахмут Валерий Залужный вброс Алексей Данилов
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