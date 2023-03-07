Данилов о "конфликте" Зеленский–Залужный из-за Бахмута: Россия шатает, очень хочет Минск-3
Сообщения "анонимов" в различных СМИ о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным из-за ситуации в Бахмуте – типичные российские попытки расшатать единство украинцев, которые враг применяет из-за своих проблем на поле боя. Об этом в эфире телемарафона сказал вечером 6 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, отвечая на соответствующий вопрос.
Ведущая ICTV сослалась на статью в немецком издании Bild, где "анонимные собеседники" рассказали о "конфликте Зеленского и Залужного из-за Бахмута": первый будто бы требует удерживать город, а второй – за отвод войск.
"Я хочу сказать, что некоторым очень хочется, чтобы у нас здесь был раздор. Хочу указать, что одним из вопросов, которые РФ всегда ставила, является внутренняя дестабилизация", – ответил Данилов.
Он подчеркнул, что эту тему Россия не снимает с повестки дня и пытается всячески раскачивать ситуацию в Украине, вбрасывая фейки на чувствительные актуальные вопросы и педалируя их.
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"РФ не может нас победить военным путем. Вопрос внутренней дестабилизации для них очень-очень важен. Сегодня на России рассматривается вопрос так называемого Минска-3, они делают для этого все возможное и невозможное, втягивают сюда некоторых деятелей, которые во времена Януковича возглавляли институты стратегических исследований", – объяснил секретарь СНБО.
На фоне тяжелейших боев за Бахмут российская пропаганда старается максимально понизить дух украинцев различными вбросами, фейками и преувеличениями. Тема "конфликта Зеленский–Залужный" – одна из тех, которые активно использует враг.
- Еще летом 2022 года Данилов говорил о попытках "замораживания" войны: "Важно не допустить "Минска-3", речь идет о всей Европе".
- Прошлой весной глава МИД Кулеба обозначил позицию Украины – "хватит Минска".
- 6 марта 2023 года Зеленский провел Ставку — Залужный поддержал продолжение и усиление обороны Бахмута.
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