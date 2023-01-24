Кулеба предупредил: "Минск-3" — это новая большая война, которая затронет НАТО и весь мир

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что мир должен склонять к переговорам Россию, а не Украину. Об этом он написал в колонке для издания Politico.

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По его словам, партнеры должны склонять к уступкам в вопросе переговоров не Украину, а РФ — он напомнил, что когда страна была ослаблена в 2015 году, то некоторые партнеры давили на Украину, чтобы она была "конструктивной".

Дипломат отметил, что Украина при посредничестве Франции и Германии пыталась добиться справедливого мира, когда россияне не выполнили ни одного пункта Минска-1 и Минска-2.

"Ни полное прекращение огня, ни отвод всех тяжелых вооружений, ни какие-либо дальнейшие пункты: разрешение мониторинга ОБСЕ, поголовный обмен политзаключенными и военнопленными и установление международного механизм доставки гуманитарной помощи", — написал министр.

Кулеба заявил, что когда Москве не удалось достичь своих целей полномасштабной войной, Кремль пытается перехитрить Украину и международное сообщество, чтобы заключить новые "минские соглашения".

"На самом деле Россия хочет паузы, а не мира. Результат любого гипотетического "Минска-3" может быть только один: еще более кровопролитная война, которая затронет не только Украину, но и втянет в себя все евроатлантическое пространство и мир в целом", — считает он.

Глава ведомства пишет, что повлиять на РФ могут не только западные страны, но и государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Недостатки Минского процесса не должны повториться. По сути, они должны служить примером того, как не надо договариваться с Россией. На дипломатическом языке это стало условным обозначением попыток договориться о прекращении войны, которая приводит лишь к противоположному результату и позволяет агрессору начать еще более кровавую и жесткую агрессию", — резюмировал Кулеба.

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Дмитро Гриниченко

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