Кулеба предупредил: "Минск-3" — это новая большая война, которая затронет НАТО и весь мир
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что мир должен склонять к переговорам Россию, а не Украину. Об этом он написал в колонке для издания Politico.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, партнеры должны склонять к уступкам в вопросе переговоров не Украину, а РФ — он напомнил, что когда страна была ослаблена в 2015 году, то некоторые партнеры давили на Украину, чтобы она была "конструктивной".
Дипломат отметил, что Украина при посредничестве Франции и Германии пыталась добиться справедливого мира, когда россияне не выполнили ни одного пункта Минска-1 и Минска-2.
"Ни полное прекращение огня, ни отвод всех тяжелых вооружений, ни какие-либо дальнейшие пункты: разрешение мониторинга ОБСЕ, поголовный обмен политзаключенными и военнопленными и установление международного механизм доставки гуманитарной помощи", — написал министр.
Кулеба заявил, что когда Москве не удалось достичь своих целей полномасштабной войной, Кремль пытается перехитрить Украину и международное сообщество, чтобы заключить новые "минские соглашения".
"На самом деле Россия хочет паузы, а не мира. Результат любого гипотетического "Минска-3" может быть только один: еще более кровопролитная война, которая затронет не только Украину, но и втянет в себя все евроатлантическое пространство и мир в целом", — считает он.
Глава ведомства пишет, что повлиять на РФ могут не только западные страны, но и государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
"Недостатки Минского процесса не должны повториться. По сути, они должны служить примером того, как не надо договариваться с Россией. На дипломатическом языке это стало условным обозначением попыток договориться о прекращении войны, которая приводит лишь к противоположному результату и позволяет агрессору начать еще более кровавую и жесткую агрессию", — резюмировал Кулеба.
- Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом, сообщал Кулеба.
- Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.
- Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон.
Читайте также: Зеленский не уверен, что Путин до сих пор жив. Поэтому не видит смысла в переговорах с РФ
Комментарии