"Изнасилование устава". Украина инициировала процесс исключения РФ из Совбеза ООН — Кулеба

Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, РФ является узурпатором места СССР в Совбезе ООН, так как просто захватила кресло Советского Союза в СБ ООН, не имея никаких уставных оснований для этого. Он назвал это "изнасилованием устава" организации путем замены табличек "СССР" на "РФ".

Дипломат заявил, что это нарушение второго пункта четвертой статьи устава ООН, который четко определяет единственную легитимную процедуру приобретения членства в организации (прием любого государства в члены организации производится постановлением Генеральной ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности).

Кулеба подчеркнул, что более 30 лет на этот факт закрывали глаза, а инициативе Украины будут противодействовать, и не только Россия.

"Мы не будем мириться с ложью и фальсификацией. Задачи бывают сложными, но нет ничего невозможного", — написал министр.

Он сказал, что РФ должна пройти международно-правовой путь приобретения членства в ООН, что и другие государства, пользуясь принципом равноправия.

"Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления, и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния РФ. Каждый Посол Украины будет теперь работать над выполнением поставленной задачи", — резюмировал он.

23 сентября президент Европейского совета Шарль Мишель с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что если постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, ему больше не место в Совбезе.

16 декабря спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США воспользовались бы механизмом приостановки членства России в Совбезе ООН, если бы такой механизм существовал.

20 декабря Кулеба сказал, что Украина намерена официально доказать, что постоянное членство России в Совете Безопасности ООН незаконно и получено в результате применения "мошеннической схемы".

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Дмитро Гриниченко

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