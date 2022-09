Из Совбеза ООН нужно исключать страны, которые начинают агрессивную войну – Шарль Мишель

Если постоянный член Совета безопасности ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, ему больше не место среди постоянных членов Совбеза. Такое мнение озвучил президент Европейского Совета Шарль Мишель с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем выступлении Мишель говорил о необходимости реформы ООН в новых условиях.

Он заявил, что многовекторная мировая система, к созданию которой стремится ООН, невозможна без взаимного доверия. Но нынешняя практика совершенно к нему не располагает. В частности, право вето в Совете безопасности, которое задумывалось как исключительное, из исключения стало правилом, и эту ситуацию необходимо срочно пересматривать.

"Когда постоянный член Совета Безопасности ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, его исключение из Совета Безопасности должно происходить автоматически", – сказал Мишель.

When a permanent member of the United Nations Security Council starts an unprovoked and unjustifiable war, a war condemned by the UN General Assembly, its suspension from the Security Council should be automatic.#UNGA #UNGA77 pic.twitter.com/aJgt7DV5H1