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Из Совбеза ООН нужно исключать страны, которые начинают агрессивную войну – Шарль Мишель

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 21:20
Из Совбеза ООН нужно исключать страны, которые начинают агрессивную войну – Шарль Мишель - Фото
Шарль Мишель (Фото - EPA)

Если постоянный член Совета безопасности ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, ему больше не место среди постоянных членов Совбеза. Такое мнение озвучил президент Европейского Совета Шарль Мишель с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

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В своем выступлении Мишель говорил о необходимости реформы ООН в новых условиях.

Он заявил, что многовекторная мировая система, к созданию которой стремится ООН, невозможна без взаимного доверия. Но нынешняя практика совершенно к нему не располагает. В частности, право вето в Совете безопасности, которое задумывалось как исключительное, из исключения стало правилом, и эту ситуацию необходимо срочно пересматривать. 

"Когда постоянный член Совета Безопасности ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, его исключение из Совета Безопасности должно происходить автоматически", – сказал Мишель.

Читайте также: Право на безопасность: почему важно реформировать ООН

Сергій Бережний
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Шарль Мишель совет безопасности оон совбез оон право вето
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