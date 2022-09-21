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Право вето России лишает Совбез ООН возможности принимать важные решения – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 14:44
Право вето России лишает Совбез ООН возможности принимать важные решения – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Российское право вето лишило Совет безопасности ООН возможности принимать какие-либо значимые решения по вторжению России в Украину, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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В контексте начавшейся Генеральной ассамблеи ООН, Боррель описал свое видение сложившейся в мире ситуации. Он согласен с генсеком ООН Антониу Гутерришем, что мир переживает "идеальный шторм", существенной частью которого стало неспровоцированное вторжение России в Украину. 

"Мы намерены использовать Генеральную Ассамблею для усиления международной поддержки Украины не только потому, что она является нашим соседом, но и потому, что, защищая Украину, мы защищаем основные принципы Организации Объединенных Наций: уважение международного права, суверенитет и независимость стран", – заявил он.

Боррель подчеркивает, что поиск решений насущных проблем (к которым, помимо агрессии России, относятся также пандемия, продовольственный кризис, региональные конфронтации и усиление авторитарных тенденций) крайне затруднен из-за международной напряженности.

"Напористый Китай и дискредитированная и деструктивная Россия пытаются посеять недоверие к основанному на правилах международному порядку... Напряженность между Китаем и США, а также между Россией и большинством стран мира препятствует международному сотрудничеству. Российское вето предсказуемо лишило Совет безопасности права принимать какие-либо значимые решения по войне против Украины, что является самым грубым и вопиющим нарушением Устава ООН после вторжения Ирака в Кувейт", – написал Боррель.

  • 9 сентября постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что постоянные члены Совбеза ООН "несут особую ответственность", и что Россия нападением на Украину нанесла удар в самое сердце Устава ООН.
  • 20 сентября Белый дом анонсировал выступление в ООН президента США Джо Байдена, который намерен заявить, что война России против Украины является нарушением принципов устава ООН.
Сергій Бережний
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совбез оон право вето Жозеп Боррель
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