США хотят реформировать Совбез ООН. И обещают редко использовать вето

США будут прилагать усилия, чтобы реформировать Совет безопасности ООН, Вашингтон также обещает меньше использовать в нем право вето. Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Постоянные члены Совбеза несут особую ответственность, напомнила она слова 33-го президента США Гарри Трумэна. Но Россия нападением на Украину нанесла удар в самое сердце Устава ООН.

"Мы будем продвигать усилия по реформированию Совбеза ООН. Среди них – наше соавторство в резолюции о праве вето, в которой постоянным членам (Совбеза. – Прим. ред.) предлагается объяснить свое право вето Генассамблее. Совбеза также должен лучше отражать нынешние глобальные реалии и учитывать географически более разнообразные точки зрения", – заявила она.

СПРАВКА. В Совбезе ООН – 15 членов, пять из них постоянные: США, Россия, Китай, Франция, Великобритания. Постоянные члены имеют право вето на решения Совбеза.

Читайте также: США в ООН: Фильтрацией в Украине руководят чиновники администрации Путина

Реформирование Совбеза – один из шести принципов, которые США устанавливают для себя и призывают другие страны им следовать, объяснила Томас-Гринфилд. Вот другие пять:

– защищать Устав ООН и действовать строго в соответствии с ним;

– прагматично взаимодействовать со всеми членами Совбеза для устранения угроз международному миру и безопасности – двусторонние споры не должны этому препятствовать;

– США будут воздерживаться от применения права вето, за исключением чрезвычайных ситуаций;

– будут лидерами в защите прав человека;

– будут укреплять сотрудничество, инклюзивность и прозрачность.

"Мы не всегда соответствовали им в прошлом, но мы привержены им в будущем. Мы также считаем, что это были бы правильные стандарты для всех других членов Совбеза, особенно для постоянных членов", – заявила она.

3 сентября Reuters сообщал, что главе МИД РФ Лаврову и всей делегации России не дают визы на Генассамблею ООН в США.

Читайте также: Совбез ООН по ЗАЭС. Кислица выставил на смех "кривую" дипломатию российского посла Небензи

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.