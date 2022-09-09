США хотят реформировать Совбез ООН. И обещают редко использовать вето
США будут прилагать усилия, чтобы реформировать Совет безопасности ООН, Вашингтон также обещает меньше использовать в нем право вето. Об этом заявила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
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Постоянные члены Совбеза несут особую ответственность, напомнила она слова 33-го президента США Гарри Трумэна. Но Россия нападением на Украину нанесла удар в самое сердце Устава ООН.
"Мы будем продвигать усилия по реформированию Совбеза ООН. Среди них – наше соавторство в резолюции о праве вето, в которой постоянным членам (Совбеза. – Прим. ред.) предлагается объяснить свое право вето Генассамблее. Совбеза также должен лучше отражать нынешние глобальные реалии и учитывать географически более разнообразные точки зрения", – заявила она.
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Реформирование Совбеза – один из шести принципов, которые США устанавливают для себя и призывают другие страны им следовать, объяснила Томас-Гринфилд. Вот другие пять:
– защищать Устав ООН и действовать строго в соответствии с ним;
– прагматично взаимодействовать со всеми членами Совбеза для устранения угроз международному миру и безопасности – двусторонние споры не должны этому препятствовать;
– США будут воздерживаться от применения права вето, за исключением чрезвычайных ситуаций;
– будут лидерами в защите прав человека;
– будут укреплять сотрудничество, инклюзивность и прозрачность.
"Мы не всегда соответствовали им в прошлом, но мы привержены им в будущем. Мы также считаем, что это были бы правильные стандарты для всех других членов Совбеза, особенно для постоянных членов", – заявила она.
- 3 сентября Reuters сообщал, что главе МИД РФ Лаврову и всей делегации России не дают визы на Генассамблею ООН в США.
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