США в ООН: Фильтрацией в Украине руководят чиновники администрации Путина

Чиновники Администрации российского диктатора Владимира Путина контролируют и координируют фильтрацию на оккупированных украинских территориях. Об этом заявила на Совбезе ООН постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

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"У США есть информация, что чиновники Администрации президента России контролируют и координируют операции по фильтрации. Нам также известно, что сотрудники Администрации президента РФ предоставляют списки украинцев, подлежащих фильтрации, и получают отчеты о масштабах и ходе операций", – заявила она.

Появляется все больше свидетельств об ужасах фильтрации, в частности, о расстрелах, исчезновениях и похищениях людей, отметила Томас-Гринфилд. По разным оценкам, РФ допросила, похитила и насильственно депортировала от 900 000 до 1,6 млн украинских граждан в Россию, часто на Дальний Восток. Фильтрации были также подвергнуты тысячи детей.

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РФ делает это, чтобы подготовить аннексию, обеспечить фейковую видимость легитимности российской оккупации и подготовить незаконные референдумы, говорит постпред США.

"Мы знаем, что Россия скажет обо всем этом. Они будут отрицать, отрицать, отрицать. Но есть простой способ узнать, правда ли это. Впустите ООН. Дайте доступ независимым наблюдателям. Предоставьте доступ НПО. Разрешите гуманитарный доступ. Пусть мир увидит, что происходит", – добавила Томас-Гринфилд.

Ранее разведка Польши нашла пять фильтрационных лагерей в оккупированных городах Украины.

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Марко Сировой

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