UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США в ООН: Фильтрацией в Украине руководят чиновники администрации Путина

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 07:04
США в ООН: Фильтрацией в Украине руководят чиновники администрации Путина - Фото
Линда Томас-Гринфилд (фото - ЕРА)

Чиновники Администрации российского диктатора Владимира Путина контролируют и координируют фильтрацию на оккупированных украинских территориях. Об этом заявила на Совбезе ООН постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У США есть информация, что чиновники Администрации президента России контролируют и координируют операции по фильтрации. Нам также известно, что сотрудники Администрации президента РФ предоставляют списки украинцев, подлежащих фильтрации, и получают отчеты о масштабах и ходе операций", – заявила она.

Появляется все больше свидетельств об ужасах фильтрации, в частности, о расстрелах, исчезновениях и похищениях людей, отметила Томас-Гринфилд. По разным оценкам, РФ допросила, похитила и насильственно депортировала от 900 000 до 1,6 млн украинских граждан в Россию, часто на Дальний Восток. Фильтрации были также подвергнуты тысячи детей.

Смотрите также: Как проходила фильтрация в Мариуполе: видео унизительной процедуры для людей в оккупации

РФ делает это, чтобы подготовить аннексию, обеспечить фейковую видимость легитимности российской оккупации и подготовить незаконные референдумы, говорит постпред США.

"Мы знаем, что Россия скажет обо всем этом. Они будут отрицать, отрицать, отрицать. Но есть простой способ узнать, правда ли это. Впустите ООН. Дайте доступ независимым наблюдателям. Предоставьте доступ НПО. Разрешите гуманитарный доступ. Пусть мир увидит, что происходит", – добавила Томас-Гринфилд.

Смотрите также: Россия должна немедленно прекратить фильтрацию в Украине – Блинкен

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин оккупация администрация президента фильтрация Линда Томас-Гринфилд сша в оон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 