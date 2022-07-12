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Как проходила фильтрация в Мариуполе: видео унизительной процедуры для людей в оккупации видео

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 14:43
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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал в Telegram короткое видео, как проходили фильтрационные мероприятия и проверки людей на улицах города в начале его оккупации в весной 2022 года.

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"Впервые обнародуем кадры, как это происходило. Унижение, издевательство и страх оккупантов", – написал он.

На кадрах вооруженный российский захватчик осматривает мужчин на предмет татуировок, которые могли бы указать на причастность или поддержку полка Нацгвардии "Азов", яростно сопротивлявшегося оккупации города вместе с другими силами обороны.

Военный приказывает молодому человеку раздеться и показать татуировки, затем делает то же самое с более старшим мужчиной. Лицо оккупанта размыто источником, который передал видео для обнародования.

Смотрите видео: "То ли уважали, то ли боялись". Защитник Азовстали рассказал о нахождении в плену

В фильтрационных лагерях россияне ведут многочасовые допросы и унизительные осмотры украинцев, попавших к ним в руки. Что происходило с мариупольцами, которые не прошли фильтрацию, Андрющенко рассказал еще в мае.

В июле власти США заявили, что нашли 18 российских фильтрационных лагерей для украинцев, причем россияне начали их готовить заранее, еще до большой войны.

Читайте также: Боец "Азова" об условиях в плену: Еда была на воде, нас унижали и называли террористами

Евгений Пилипенко
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