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США нашли 18 российских фильтрационных лагерей для украинцев. Их начали готовить до войны

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 00:20
США нашли 18 российских фильтрационных лагерей для украинцев. Их начали готовить до войны - Фото
Фото: EPA

США обнаружили по меньшей мере 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят уезжающие в Россию украинцы. Об этом заявила заместитель главы миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Остриан, пишет New York Times.

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По словам Остриан, есть признаки того, что Россия начала готовиться к фильтрации еще до вторжения в Украину 24 февраля. Российские чиновники заранее составляли списки активистов и сотрудников силовых структур.

"В настоящее время определено по меньшей мере 18 мест фильтрации вдоль украинско-российской границы", — сказала она, выступая в четверг в Вене.

Фильтрационные лагеря находятся как на территории Украины, так и в России. Прошедшие через такие лагеря рассказывали о допросах, избиениях и пытках. После фильтрации украинцев направляют в города по всей России, в частности, на Дальнем Востоке.

По данным Украины, в Россию насильственно вывезли около 1,6 млн человек, в том числе около 250 000 детей.

Остриан сравнивает этот процесс со сталинскими депортациями. "Все виновные в насильственном перемещении украинских граждан в Россию будут установлены и привлечены к ответственности за нарушение международного права", — заверила она.

Читайте также: Многочасовые допросы и унизительные обзоры: как выглядит "фильтрация", которую проводит Россия

Андрей Водяный
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Россия США война фильтрационные лагеря
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