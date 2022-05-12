Многочасовые допросы и унизительные осмотры: как выглядит "фильтрация", проводимая РФ

Граждан Украины выпускают с оккупированных территорий в Россию только после прохождения унизительной процедуры фильтрации. Российское издание Медуза опубликовало большой материал о том, как она происходит.

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Украинцы, которых россияне заставили проходить фильтрацию, рассказали журналистам, что оккупанты устраивают выезжающим допросы на причастность к украинским вооруженным и правоохранительным формированиям. Мужчин допрашивают более тщательно, это может занять несколько часов.

Люди вынуждены заполнять бланки с персональными данными, проходить "визуальные осмотры" на наличие подозрительных татуировок. У них проверяют телефоны (причем отсутствие мессенджеров вызывает подозрения) и личные вещи, берут отпечатки пальцев.

Есть два типа "фильтрационных пунктов": один – что-то типа пограничного пункта с отдельной комнатой, куда отводят людей на допросы; второй – лагеря, где людям приходится жить до "фильтрации".

Такие лагеря есть в Новоазовске, Безыменном, Никольском, Донецке. Они находятся в неприспособленных помещениях местных школ, где нет нормальных условий для проживания. В таких местах ограничена свобода передвижения, и людям приходится просить разрешения на то, чтобы выйти за пределы территории.

Жить там приходится, дожидаясь своей очереди, до двух недель

Не прошедших "фильтрацию" везут на оккупированную территорию для дальнейших проверок.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале пишет, что таких людей везут в бывшую исправительную колонию №52 в Еленовке.

"Здесь держат родных военных, бывших работников правоохранительных органов, активистов, журналистов и людей, просто вызвавших подозрение (включая просто наличие патриотических татуировок)", – рассказал он.

В колонии в Еленовке, рассчитанной на 850 человек, удерживают уже по меньшей мере 3000 человек.

"Помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь. Вынуждены стоять и сидеть на корточках. На день выдают баклажку воды на десятки человек. Еда не каждый день. Туалет раз в сутки. Прогулок на открытом воздухе не предусмотрено. Все это сопровождается многочасовыми допросами, пытками, угрозами казни и принуждением к сотрудничеству", – заявил Андрющенко.

"Можно утверждать, что это фактически настоящий концентрационный лагерь XXI века, созданный Россией в центре Европы", – подытожил он.

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Андрей Водяный

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