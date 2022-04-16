В Мариуполе россияне задумали фильтрацию 100% оставшихся мужчин – советник мэра

В фильтрационных лагерях и пунктах российских оккупантов "100%" мариупольских мужчин после допросов, проверки гаджетов и осмотра тела разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая имитацию расстрела. Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Процедура фильтрации набрала максимальные обороты. <...> Можно говорить, что 5-10% не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба пока не известна", – сообщил он.

По словам Андрющенко, захватчики сообщают, что с 18 апреля планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и всю неделю будет действовать запрет на перемещение по районам.

"В это время будет проведена фильтрация 100% оставшихся в городе мужчин. Для того они будут перемещены в Новоазовск", – добавил он.

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По доступной информации, написал советник мэра города, часть мужчин россияне планируют мобилизовать в свой оккупационный гибридный "армейский корпус", часть принудительно отправить на расчистку завалов, "а отнесенных к неблагонадежным изолировать".

"Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально подходящих для жизни условиях", – резюмировал Андрющенко.

Евгений Пилипенко

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