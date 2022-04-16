В Мариуполе россияне задумали фильтрацию 100% оставшихся мужчин – советник мэра
В фильтрационных лагерях и пунктах российских оккупантов "100%" мариупольских мужчин после допросов, проверки гаджетов и осмотра тела разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая имитацию расстрела. Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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"Процедура фильтрации набрала максимальные обороты. <...> Можно говорить, что 5-10% не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба пока не известна", – сообщил он.
По словам Андрющенко, захватчики сообщают, что с 18 апреля планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и всю неделю будет действовать запрет на перемещение по районам.
"В это время будет проведена фильтрация 100% оставшихся в городе мужчин. Для того они будут перемещены в Новоазовск", – добавил он.
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По доступной информации, написал советник мэра города, часть мужчин россияне планируют мобилизовать в свой оккупационный гибридный "армейский корпус", часть принудительно отправить на расчистку завалов, "а отнесенных к неблагонадежным изолировать".
"Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально подходящих для жизни условиях", – резюмировал Андрющенко.
- Мариуполь почти 1,5 месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами российских войск.
- Защитники города сковывают на юге огромную группировку оккупантов, что затрудняет планы захватчиков по окружению ВСУ в зоне ООС.
- 11 апреля главнокомандующий ВСУ Залужный говорил, что связь с защитниками Мариуполя "устойчивая и поддерживается".
- До войны Мариуполь был городом с самым прозрачным самоуправлением в Украине.
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