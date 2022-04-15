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РФ хочет "большой Мариуполь" по всей области, отправляет самых подготовленных – Кириленко

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 18:43
РФ хочет
Павел Кириленко (Фото - Павел Кириленко, Facebook)

Россияне хотят превратить всю подконтрольную Украине Донецкую область в "большой Мариуполь" и отправляют туда своих самых боеспособных военных из тех, кто остался в живых. Об этом сказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью Украинской правде.

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"По логике их действий мы видим, что целями являются железнодорожное сообщение, основные объекты по расположению военных подразделений. Но самая главная цель – враг пытается закрыть все возможные пути по поставке боеприпасов, продуктов питания и сделать кольцо по всей территории области, для того чтобы, как они и говорили, сделать "большой Мариуполь" в подконтрольной украинским властям Донецкой области", – сказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что оккупанты хотят окружить силы ООС в области живой силой, с помощью авиации и тяжелой артиллерии. По его информации, отправлять на Донбасс россияне намерены не срочников, а "наиболее подготовленных среди тех, кто остался в живых у них". Однако для "пушечного мяса", как предполагает Кириленко, россияне будут использовать "мобилизованных".

Глава ОВА сообщил, что сейчас происходит перегруппировка войск РФ с юга, а с севера области этот процесс уже завершен. Подтянуты новые резервы, новые бронетанковые группы, зашли свежие силы. Также передислокация уже прошла по Донецкому направлению на временно оккупированной территории.

Кириленко отметил, что в Донецкой области уже наблюдается постепенная эскалация, так как боевые действия, которые не прекращались по всей линии разграничения, теперь идут и с севера области, где проходит граница Харьковской и Донецкой областей.

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Оксана Житнюк
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