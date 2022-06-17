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Россия создала на оккупированных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 02:38
Россия создала на оккупированных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем - Фото
Фото: EPA

Россия создала на оккупированных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

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"На оккупированных территориях обнаружено по меньшей мере 20 фильтрационных лагерей и тюрем. Это напоминает нам о тюрьме Изоляция в оккупированную Донецке – мы прекрасно знаем об ужасах, которые там происходят. И поэтому мы должны не допустить, чтобы Россия создавала подобные тюрьмы по всей Украине ", – сказал он.

Цимбалюк во время своего выступления обвинил Россию в стремлении превратить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей в территорию беспредела и назвал тревожной тенденцией решение оккупационных властей казнить трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины с иностранным гражданством.

"Как бы там ни был имитированный судебный процесс, именно Россия несет за это полную ответственность. Украина требует от российской стороны должного гуманного отношения для украинских военнопленных", — сказал Цымбалюк.

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Андрей Водяный
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война Евгений Цимбалюк фильтрационные лагеря
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