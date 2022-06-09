Российские оккупанты решили убить в плену морпехов ВСУ из Британии и Марокко

Российские оккупанты решили убить трех морпехов ВСУ из Великобритании и Марокко, которые защищали Украину от российской агрессии. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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В Донецкой области оккупанты схватили в плен марокканца Саадуна Брагима и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Их держали в подвалах, а сегодня, 9 июня, оккупанты приняли решение убить всех трех пленных, назвав это "решением суда".

Все трое проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. Британцев российские оккупанты схватили в плен в Мариуполе, а марокканца – в Волновахе.

Аслин, Пиннер и Брагим переехали в Украину и подписали контракт с ВСУ еще до полномасштабного вторжения РФ.

18 апреля российские пропагандисты показали видео с захваченными в плен в Мариуполе гражданами Британии. Они обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой содействовать их обмену на кума Путина Виктора Медведчука. Джонсон сказал, что британское правительство делает все возможное, чтобы помочь военным, но решение об обмене пленными будет принимать Украина. В Кремле в итоге заявили, что не намерены отдавать Украине защитников Мариуполя в обмен на Медведчука.

17 мая в нелегитимной Госдуме РФ предлагали запретить обмен защитников Мариуполя на российских военнопленных. В Минобороны Украины назвали это политическим заявлением исключительно для внутренней пропаганды РФ.

По различным данным, с Азовстали вышли от 1500 до 2000 украинских военных.

4 июня глава МВД Денис Монастырский заверил, что все защитники Мариуполя окажутся в Киеве, и Украина делает для этого все возможное.

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Оксана Житнюк

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