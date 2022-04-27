Решение об обмене двух британских пленных будет принимать Украина – Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство делает все возможное, чтобы помочь двум британским военным, которых в Украине захватили в плен российские оккупанты, но решение об обмене пленными будет принимать Украина. Об этом он заявил в интервью TalkTV, сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он также отметил, что Facebook согласился удалить видео с пленными британцами после обращения матери одного из них.
До этого российские СМИ опубликовали видео с пленными британцами: 48-летним Шоном Пиннером и 28-летним Эйденом Эйслином. В видео пленные обратились к Джонсону с просьбой содействовать их обмену на кума Путина Виктора Медведчука.
На видео Пиннер говорит, что воевал в блокадном Мариуполе, прежде чем его захватили в плен. По его словам, он сейчас находится на временно оккупированной части Донбасса.
Оба британца жили в Украине до вторжения и служили морскими пехотинцами в украинской армии.
Читайте также: Британия не будет предлагать России обменять Медведчука на двух британских пленных
Комментарии