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Решение об обмене двух британских пленных будет принимать Украина – Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 08:09
Решение об обмене двух британских пленных будет принимать Украина – Джонсон - Фото
Эйден Эслин и Шон Пиннер (Коллаж, фото - скриншот из видео Sky News)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство делает все возможное, чтобы помочь двум британским военным, которых в Украине захватили в плен российские оккупанты, но решение об обмене пленными будет принимать Украина. Об этом он заявил в интервью TalkTV, сообщает Reuters.

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Он  также отметил, что Facebook согласился удалить видео с пленными британцами после обращения матери одного из них.

До этого российские СМИ опубликовали видео с пленными британцами: 48-летним Шоном Пиннером и 28-летним Эйденом Эйслином. В видео пленные обратились к Джонсону с просьбой содействовать их обмену на кума Путина Виктора Медведчука. 

На видео Пиннер говорит, что воевал в блокадном Мариуполе, прежде чем его захватили в плен. По его словам, он сейчас находится на временно оккупированной части Донбасса.

Оба британца жили в Украине до вторжения и служили морскими пехотинцами в украинской армии.

Читайте также: Британия не будет предлагать России обменять Медведчука на двух британских пленных

Наталия Фреик
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Великобритания Борис Джонсон военнопленные моряки Эйден Эслин Шон Пиннер
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