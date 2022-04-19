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Британия не будет предлагать России обменять Медведчука на двух британских пленных

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 12:46
Британия не будет предлагать России обменять Медведчука на двух британских пленных - Фото
Эйден Эслин и Шон Пиннер (Коллаж, фото - скриншот из видео Sky News)

Великобритания не намерена вступать с Россией в переговоры об обмене Виктора Медведчука на двух британских легионеров, которые попали в плен в Мариуполе, заявил министр кабинета Брэндон Льюис в интервью Sky News.

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Льюис отказался подтвердить, что правительство работает над возвращением пленных британцев в Великобританию, пояснив, что он не может комментировать "вопросы национальной безопасности".

Министр также заявил про попавших в плен к россиянам граждан Великобритании, что "они не должны были быть там (в Украине)". 

О перспективе обмена британцев на Медведчука, который в настоящее время задержан спецслужбами Украины, Льюис напомнил, что идет процесс введения санкций против людей, близких к режиму Путина, и в этом контексте "странно думать о том, как можно помочь России".

Министр напомнил, что правительство настоятельно не рекомендует гражданам Британии путешествовать в Украину, даже с целью помочь ей в условиях российского вторжения. Он сказал, что "ВСУ получает поддержку Великобритании, и мы продолжим оказывать эту поддержку".

18 апреля российское телевидение показало кадры с якобы взятыми в плен в Мариуполе гражданами Британии Шоном Пиннером и Эйденом Эслином. 

Читайте также: Медведчук умоляет об обмене. Путин не согласится. Ему выгоден его арест

Сергей Бережной
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Великобритания военнопленные Эйден Эслин Шон Пиннер
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