Как вертолеты летали на осажденную Азовсталь – участник операции дал интервью

Участник вертолетных рейдов, в ходе которых на осажденную Азовсталь доставляли снабжение и оружие и эвакуировали раненых, на условиях анонимности рассказал проекту TheWarZone о подготовке и проведении этой операции.

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Сотрудник Главного управления разведки с позывным "Флинт" давал интервью по онлайн-связи и с закрытым лицом.

По его словам, план операции предложил глава ГУР Кирилл Буданов. Согласно ему украинские вертолеты должны были пролететь около 100 км над занятой врагом территорией, прикрытой российским ПВО и авиацией, приземлиться на "пятачке" на территории постоянно обстреливаемой Азовстали, выгрузить припасы и вывезти тех, кому нужна была медицинская помощь.

"Флинт" рассказал, что началу вертолетных рейдов предшествовала "операция прикрытия", которая должна была убедить россиян, что ВСУ отказались от ее проведения из-за "чрезмерной сложности и опасности". Для этого разведка допустила несколько якобы утечек информации от участников операции о том, что "все отменено", и провела действия, которые убедили вероятных наблюдателей, что на самом деле ничего не планируется.

Первый вылет состоялся 21 марта в 3.30 утра из Днепра на двух вертолетах Ми-8, с которых было снято вооружение для облегчения веса. Это также освободило место для груза оружия, в том числе противотанкового и зенитного, а также систем связи для защитников Азовстали. После вылета и перед заходом на оккупированную территорию, машины дозаправились на "аэродроме подскока".

"Флинт" сказал, что участники операции полностью осознавали риск и понимали, что могут из полета не вернуться. На случай, если вертолет собьют, они были одеты в гражданскую одежду и не взяли с собой личное оружие, чтобы после вынужденной посадки у выживших была возможность скрытно пробраться на подконтрольную Украине территорию.

Для скрытности полет проходил на высоте всего около пяти метров и со скоростью в 250 км в час, утверждает "Флинт". Экипажи вели вертолеты по приборам ночного видения.

Участник операции рассказывает, что посадку пришлось совершать на маленьком свободном от обломков "пятачке" на территории Азовстали, на который был доступ из обороняемых защитниками Мариуполя туннелей. После посадки вертолеты не гасили двигатели, чтобы иметь возможность мгновенно взлететь при начале обстрела.

"Флинт" также сказал, что сразу после погрузки раненых и взлета, защитники Азовстали начали бой, отвлекая российские войска на себя.

Вертолеты вернулись через точку дозаправки в Днепр к 7.30 утра.

Следующие рейды на Азовсталь проходили с более серьезными трудностями, поскольку россияне уже были готовы к тому, что такие полеты возможны. Для каждого рейда менялись маршруты, некоторые проходили над морем. В одном случае вертолету даже пришлось на обратном пути пролететь между двумя российскими кораблями.

"Флинт" также сообщил, что во время этих рейдов Украина потеряла три вертолета – один был сбит, два считаются пропавшими без вести.

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Сергей Бережной

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