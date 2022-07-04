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Боец "Азова" об условиях в плену: Еда была на воде, нас унижали и называли террористами

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 22:44
Боец
Боец Азова Владимир (фото: скриншот с видео Радио Свобода)

Один из бойцов полка "Азов" рассказал об условиях в российском плену, откуда его обменяли 29 июня. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

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По словам Владимира, фамилия которого не называется, россияне в плену делали раненным перевязки, однако кормили очень плохо.

"Давали маленькие порции, три-четыре ложки, все на воде. Ты поел с утра и через два часа опять хочется", – сказал он.

Боец отметил, что в плену их унижали и называли террористами.

"Когда я им объяснял, что меня не надо "освобождать", что они лишили меня дома и работы, то с каждым словом моя пайка уменьшалась", – сказал Владимир. 

Читайте также: Украина вернула из плена 95 защитников Азовстали – ГУР

Дмитрий Гриниченко
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война плен мариуполь Азов
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