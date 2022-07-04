Боец "Азова" об условиях в плену: Еда была на воде, нас унижали и называли террористами
04.07.2022, 22:44
Боец Азова Владимир (фото: скриншот с видео Радио Свобода)
Один из бойцов полка "Азов" рассказал об условиях в российском плену, откуда его обменяли 29 июня. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.
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По словам Владимира, фамилия которого не называется, россияне в плену делали раненным перевязки, однако кормили очень плохо.
"Давали маленькие порции, три-четыре ложки, все на воде. Ты поел с утра и через два часа опять хочется", – сказал он.
Боец отметил, что в плену их унижали и называли террористами.
"Когда я им объяснял, что меня не надо "освобождать", что они лишили меня дома и работы, то с каждым словом моя пайка уменьшалась", – сказал Владимир.
- Украинские военные более двух месяцев защищали блокадный Мариуполь. Последним бастионом обороны был завод "Азовсталь". Россияне разрушили его дотла постоянными ударами с моря, воздуха и земли.
- Несмотря на блокаду, бойцы ГУР на вертолетах сделали семь вылетов в Мариуполь, чтобы обеспечить защитников Азовстали провизией и боеприпасами, а также эвакуировать раненых.
- 17 мая высшее военное командование отдало приказ защитникам Азовстали сохранить жизнь. Украинские военные вышли из подземелий завода и попали в плен – их обменом занимается ГУР.
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