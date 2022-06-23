Буданов о защитниках Азовстали: Надеюсь, что в ближайшее время многие увидят близких дома
В ближайшее время может состояться обмен части пленных защитников мариупольского завода Азовсталь. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
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"В ближайшее время мы надеемся освободить более или менее значимое количество наших пленных и это будет сразу сообщено в СМИ", – сказал Буданов.
Он отметил, что ГУР МО знает о судьбе и держит на контроле местонахождение всех военнопленных защитников Азовстали, а также принимает меры для их освобождения.
"Надеюсь, что в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома", – сказал Буданов.
Начальник ГУР МО подчеркнул, что обмен пленных защитников Азовстали будет проводиться в несколько этапов.
"Речь идет о поэтапном обмене этими пленными, я совершенно откровенно вам об этом говорю. Это не будет обмен за один раз. На данном этапе. Это будет несколько этапов. Небольшие обмены идут постоянно", – сказал он.
Буданов отметил, что сложнее всего договариваться об обмене командного состава.
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