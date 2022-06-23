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Буданов о защитниках Азовстали: Надеюсь, что в ближайшее время многие увидят близких дома

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 01:41
Буданов о защитниках Азовстали: Надеюсь, что в ближайшее время многие увидят близких дома - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот видео)

В ближайшее время может состояться обмен части пленных защитников мариупольского завода Азовсталь. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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"В ближайшее время мы надеемся освободить более или менее значимое количество наших пленных и это будет сразу сообщено в СМИ", – сказал Буданов. 

Он отметил, что ГУР МО знает о судьбе и держит на контроле местонахождение всех военнопленных защитников Азовстали, а также принимает меры для их освобождения.

"Надеюсь, что в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома", – сказал Буданов.

Начальник ГУР МО подчеркнул, что обмен пленных защитников Азовстали будет проводиться в несколько этапов.

"Речь идет о поэтапном обмене этими пленными, я совершенно откровенно вам об этом говорю. Это не будет обмен за один раз. На данном этапе. Это будет несколько этапов. Небольшие обмены идут постоянно", – сказал он.

Буданов отметил, что сложнее всего договариваться об обмене командного состава. 

Читайте также: Ермак о защитниках Азовстали: Мы точно знаем, что они живы, с некоторыми есть связь

Наталия Медведева
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обмен пленными азовсталь Кирилл Буданов
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