Ермак о защитниках Азовстали: Мы точно знаем, что они живы, с некоторыми есть связь

Пленные защитники Азовстали живы, а с некоторыми из них у украинской власти есть связь. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.ua.

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По его словам, вопросом защитников Азовстали занимается Главное управление разведки, условия содержания воинов в плену отслеживаются.

"Мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украину", — сказал Ермак.

Он отметил, что не может раскрывать все детали операции по освобождению защитников Азовстали, чтобы не навредить продолжающемуся процессу.

"Я точно знаю, что задачей на первом этапе было сохранение жизни наших героев. Эту задачу ГУР выполнило. Сегодня они занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, думаю, они смогут четко рассказать. Также, полагаю, вы знаете, что начался процесс возвращения тел наших погибших героев. На сегодняшний день это уже более 200. Проводится экспертиза, и это тоже очень важно, чтобы родные и семья могли получить и похоронить погибших", — заявил глава ОП.

Ермак также напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что если с защитниками Азовстали "что-нибудь случится", то Украина не будет вести никаких переговоров с Россией.

17 мая Генштаб ВСУ заявил, что командирам находящихся на Азовстали подразделений был отдан приказ сохранить жизнь личного состава.

Украинская сторона назвала это операцией по спасению защитников Мариуполя, которой способствуют ООН и Международный комитет Красного Креста, РФ считает, что украинские военнослужащие "сдались в плен".

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Дмитрий Гриниченко

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