Путин думает, "Азов" остался под обломками Азовстали. Полк пообещал освободить Мариуполь
Полк Нацгвардии "Азов" заявил, что отомстит за каждого своего погибшего бойца и за разрушения, которые оккупанты принесли в Мариуполь. Там также пообещали освободить город. Об этом говорится в Telegram полка.
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"Восемь лет назад полк "Азов" освободил Мариуполь. Каждый год город праздновал этот день. Сегодня Мариуполю не до праздника. И нам с ним", – говорится в заявлении.
В "Азове" заверили, что полк жив, "и город будет жить".
"Мы отомстим за каждого погибшего. За каждое разрушенное здание. За каждую улицу, которую Россия осквернила "освобождением", – заявили в "Азове".
"Путин думает, что "Азов" остался под обломками Азовстали. Но "Азов" теперь – вся страна. "Азов" вернет Мариуполь. И мы будем драться, пока каждый украинский город и село не будут освобождены от оккупантов", – сказано в заявлении.
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