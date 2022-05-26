В России хотят признать "Азов" "террористической организацией", чтобы судить взятых в плен

Верховный суд РФ принял решение перенести с 26 мая на 29 июня рассмотрение требования о признании полка Национальной гвардии Украины "Азов" террористической организацией. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

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Требование признать "Азов" "террористической организацией" и запретить его деятельность в РФ направила в суд российская Генеральная прокуратура. Предполагается, что такое решение даст России формальные основания судить взятых в плен военнослужащих "Азова" как "террористов".

Ранее в России заявляли, что будут готовы обсуждать обмен бойцов "Азова" на российских военнопленных только после "трибунала". Перенос судебного заседания на месяц неизбежно отодвигает вероятные сроки обмена.

Судебное преследование военнопленных строго регламентировано главой 3 Женевской конвенции 1949 года. В частности, по одному из ее положений "ни в коем случае военнопленный не будет судиться каким бы то ни было судом, который не предоставляет основных общепризнанных гарантий независимости и беспристрастности и, в частности, судебная процедура которого не обеспечивает подсудимому прав и средств защиты".

СПРАВКА. Батальон "Азов" создан 5 мая 2014 года в Бердянске как батальон патрульной службы милиции особого назначения (БПСМОП) МВД на основании решения Министерства внутренних дел Украины. Впоследствии подразделение переформировано в полк и переведено в состав Национальной гвардии Украины. В настоящее время – отдельный отряд специального назначения "Азов" воинской части 3057 Национальной гвардии.

"Азов" с первых дней вторжения России принимал участие в обороне Мариуполя, в последние недели осады вместе с другими подразделениями удерживал позиции на территории завода Азовсталь в полном окружении.

17 мая Генеральный штаб ВСУ заявил, что командирам находящихся на Азовстали подразделений был отдан приказ сохранить жизнь личного состава.

Украинская сторона назвала это операцией по спасению защитников Мариуполя, которой способствуют ООН и Международный Красный Крест, РФ считает, что украинские военнослужащие "сдались в плен".

Сергей Бережной

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